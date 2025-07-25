Итальянского гимнаста ввели в кому после падения на Универсиаде

23-летнего итальянского гимнаста Лоренцо Боничелли ввели в медикаментозную кому после тяжелого падения на Универсиаде в немецком Эссене. Об этом сообщил технический координатор Международной федерации гимнастики (FIG) Стив Бутчер в Facebook*.

Боничелли получил травму во время мужских командных соревнований. Выполняя упражнение на кольцах, он неудачно приземлился на шею. Гимнаста срочно госпитализировали.

Бутчер написал, что Лоренцо находится в медикаментозной коме после операции, проведенной накануне вечером. Потребуется не менее десяти дней, чтобы оценить состояние спортсмена. Он добавил, что вся гимнастическая семья молится и надеется на выздоровление Боничелли.

Универсиада в Эссене стартует 27 июля. Российские спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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