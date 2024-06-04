Итальянец Мареска возглавил футбольный клуб «Челси»

У футбольного клуба «Челси» появился новый главный тренер, им стал итальянец Энцо Мареска. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу команды.

Мареска займет пост наставника команды с 1 июля. Пока контракт с ним заключили на пять лет. Кроме того, в документе есть пункт относительно возможного продления еще на один год.

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