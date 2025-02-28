Международный союз конькобежцев (ISU) получил от России списки спртсменов-кандидатов для участия в отборочных турнирах Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу спортивной организации.
«ISU получил заявки на участие российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных (AIN) в отборочных олимпийских соревнованиях к зимним Олимпийским играм», — уточнили в ISU.
В пресс-службе добавили, что кандидаты пройдут проверку по антидопинговой программе, которую проводят независимые эксперты. И до ее завершения не будет «никаких комментариев».
Олимпийские игры — 2026 состоятся в Италии с 6 по 22 февраля.
До этого Международный олимпийский комитет обратился с призывом к федерациям зимних видов спорта допустить спортсменов из России и Белоруссии до квалификационных соревнований к Олимпийским играм — 2026.
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