Игроку «Локомотива» Глушенкову предложили перейти в «Зенит» за миллиард рублей

Нападающий московского «Локомотива» Максим Глушенков может перейти в «Зенит» за один миллиард рублей. Об этом написал «Петроград», ссылаясь на Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.

Контракт со спортсменом хотят заключить на четыре года, по которому сезонный оклад будет составлять 240 миллионов рублей. Глушенков также сможет получать по 50 миллионов рублей в виде бонусов за чемпионства.

Ранее футболист выступал за «Крылья Советов», «Химки», «Спартак» и «Чертаново». Он также является игроком сборной России.

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