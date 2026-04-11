Игрок «Зенита» Джон Джон заявил, что освоился в команде

Атакующий полузащитник «Зенита» Джон Джон рассказал, что уже освоился в петербургском клубе. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» .

По словам спортсмена, с каждым днем его уверенность только растет. Он выразил благодарность тренерскому штабу за доверие и возможность проявить себя на поле.

«Главная моя задача — помогать „Зениту“», — отметил хавбек.

Футболист также подчеркнул, что команда серьезно готовится к матчу против «Краснодара», который состоится в воскресенье, 12 апреля.