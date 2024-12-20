Защитник хоккейного клуба «Трактор» Илья Карпухин в интервью Metaratings.ru поделился мыслями о поражении от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также рассказал о впечатлениях от Кубка Первого канала.

Собеседник назвал матч достаточно хорошим. Он считает, что его команде следовало меньше ошибаться и лучше реализовывать некоторые моменты.

Первая игра после перерыва непростая как для нас, так и для соперника. Конечно, ты выпадаешь из игрового тонуса, когда долго не играешь, но мы были в равных условиях, добавил Карпухин.

Что касается Кубка Первого канала, хоккеист признался, что рад победе. По его словам, выступать за сборную России всегда приятно и престижно.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Карпухин принял участие в 36 матчах, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами. «Трактор», набравший 48 очков после 36 игр, возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В следующем матче челябинцы примут у себя «Барыс».