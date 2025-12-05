Игрок «Трактора» Григоренко заявил о необходимости укреплять оборону

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко прокомментировал поражение клуба казанскому «Ак Барсу». Встреча завершилась со счетом 3:5. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Подводя итог матча, спортсмен признал, что команда изначально имела контроль над игрой и создавала голевые возможности, однако допущенные ошибки привели к поражению.

«Вроде все неплохо, играем хорошо, но в который раз уже проигрываем. Сами отдали игру, нужно больше работать», — отметил хоккеист.

Григоренко назвал свою команду мастеровитой, при этом указав на необходимость укрепления обороны.