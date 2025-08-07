Игрок СКА Хайруллин рассказал о запрете на использование телефонов в раздевалке

Нападающий петербургского хоккейного клуба СКА Марат Хайруллин поделился наблюдениями о переменах в команде после назначения Игоря Ларионова на пост главного тренера. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ХК.

По словам спортсмена, новый наставник ввел запрет на использование мобильных телефонов в столовой. Те же правила касаются и раздевалки, где теперь не допускается наличие лишних вещей на местах игроков.

«Питание. Если вкратце: нет сахару, нет мучному, нет соусам. Да бульонам, да зелени, да хлебцам», — добавил хоккеист.

Игорь Ларионов встал у руля команды летом, сменив на этом посту Романа Ротенберга.