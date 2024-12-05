Игрок «Динамо» Тюкавин стал обладателем премии «Джентльмен года»

В 2024 году премию «Джентльмен года», которую вручает KP.RU , получил нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин.

Почетную награду футболисту передал глава Министерства спорта России Михаил Дегтярев. Торжественное мероприятие состоялось 4 декабря.

«Очень рад выиграть эту престижную премию. Большое спасибо болельщикам, что голосовали, и членам жюри, что сделали свой выбор в мою пользу», — прокомментировал победу Тюкавин.

Напомним, за все время существования премии «джентльменами» становились такие футболисты, как Игорь Акинфеев, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Роман Зобнин, Сергей Семак и многие другие.