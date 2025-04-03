Игрок «Автомобилиста» Блэкер опроверг сообщения о переходе в «Авангард»
Защитник хоккейного клуба «Автомобилист» Джесси Блэкер опроверг слухи о возможном переходе в омский «Авангард» в интервью Metaratings.ru.
Блэкер заявил, что информация о его переходе — всего лишь слух, и он предпочел бы остаться в Екатеринбурге, поскольку его контракт подходит к концу.
В текущем сезоне КХЛ Блэкер принял участие в 51 матче регулярного чемпионата, набрав 18 очков (три гола + 15 передач). В серии плей-офф Кубка Гагарина он пока не отметился результативными действиями.
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