Сегодня 14:55 Хоккейный клуб «Спартак» подписал игрока НХЛ Ружичку
Игрок НХЛ, 25-летний Адам Ружичка переходит в ХК «Спартак». Об этом сообщил сайт
KP.RU.
Контракт с игроком пока рассчитан лишь на год. Напомним, хоккеист был замечен в скандале. Он выложил в соцсетях видео с пластиковой картой и белым порошком. После этого ХК «Аризона» прекратил с ним сотрудничество.
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