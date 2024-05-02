Хоккейный клуб СКА продлил контракт с 4 игроками | 360°

Спорт 02 мая 2024, 14:25 Хоккейный клуб СКА продлил контракт с 4 игроками

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Российский профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга принял решение продлить контракты с четырьмя игроками. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашения с нападающим Павлом Дедуновым и защитником Андреем Педаном будут действовать до 2026 года, с Валентином Зыковым и Артемом Земченком — до 2027 года.

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Отмечается, что старые контракты хоккеистов с клубом были расторгнуты 30 апреля.