Хоккейный клуб СКА не продлил контракт с защитником Ильей Карпухиным

Петербургский хоккейный клуб СКА объявил об уходе защитника Ильи Карпухина. Представители команды отказались продлевать контракт с игроком. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу СКА.

Илья Карпухин присоединился к СКА в декабре 2023 года. В регулярном чемпионате он провел 29 матчей и набрал девять очков, а в плей-офф на его счету шесть игр и два результативных балла.

В пресс-службе уточнили, что спортсмен продолжит карьеру в другом клубе, но название новой команды пока не разглашается.