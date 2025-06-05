Хоккейный клуб «Ижсталь» усилил состав тремя новичками

Команда «Ижсталь» объявила о заключении соглашений с тремя новыми игроками. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на Telegram-канал коллектива из столицы Удмуртии.
В числе пополнений – защитник Евгений Петриков (30 лет, ранее выступал за «Металлург» Нк), нападающие Павел Дергунов (22 года, «Торос») и Никита Долгопятов (25 лет, «Омские Крылья»). Одновременно с этим состав покинули форварды Василий Стрельцов и Алексей Прохоров.
Напомним, в прошлом сезоне ижевская команда заняла 31-е место среди 33 участников Всероссийской хоккейной лиги.
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