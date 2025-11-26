Хоккейный клуб «Факел Ямал» объявил о расторжении контрактов с двумя игроками

Хоккейный клуб «Факел Ямал» объявил о расторжении договоров с двумя игроками обороны — Максимом Сайфутдиновым и Никитой Защеринским. Как сообщила пресс-служба клуба, контракты были расторгнуты по инициативе самих спортсменов. Об этом написало Ura.ru.
Максим Сайфутдинов, известный под десятым номером, был одним из наиболее опытных игроков команды. Никита Защеринский, выступавший под номером 13, присоединился к «Факелу» летом 2025 года, перейдя из ярославского «Локомотива».
«Хоккейный клуб „ФАКЕЛ ЯМАЛ“ благодарит за работу защитников Максима Сайфутдинова, Никиту Защеринского и желает дальнейших успехов в карьере!» — такое сообщение появилось в Telegram-канале команды.
