Хоккейный клуб «Факел Ямал» объявил о расторжении контрактов с двумя игроками

Хоккейный клуб «Факел Ямал» объявил о расторжении договоров с двумя игроками обороны — Максимом Сайфутдиновым и Никитой Защеринским. Как сообщила пресс-служба клуба, контракты были расторгнуты по инициативе самих спортсменов. Об этом написало Ura.ru .

Максим Сайфутдинов, известный под десятым номером, был одним из наиболее опытных игроков команды. Никита Защеринский, выступавший под номером 13, присоединился к «Факелу» летом 2025 года, перейдя из ярославского «Локомотива».

«Хоккейный клуб „ФАКЕЛ ЯМАЛ“ благодарит за работу защитников Максима Сайфутдинова, Никиту Защеринского и желает дальнейших успехов в карьере!» — такое сообщение появилось в Telegram-канале команды.