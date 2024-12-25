Хоккеист «Трактора» Коростелев: Матч звезд — это больше развлечение, чем спорт

Хоккеист «Трактора» Никита Коростелев рассказал RT о своем участии в Матче звезд КХЛ, который проходил в 2023 году на «СКА Арене».

«Матч звезд — действительно больше развлекательное мероприятие, нежели спортивное. Потом успели прилететь сюда с „Северсталью“. Но сборная — особенная история», — рассказал он RT.

Полное интервью хоккеиста есть на сайте RT.

Ранее Коростелев вспомнил свой обмен из «Металлурга» в «Северсталь».

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