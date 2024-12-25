Хоккеист «Трактора» Коростелев: Матч звезд — это больше развлечение, чем спорт
Хоккеист «Трактора» Никита Коростелев рассказал RT о своем участии в Матче звезд КХЛ, который проходил в 2023 году на «СКА Арене».
«Матч звезд — действительно больше развлекательное мероприятие, нежели спортивное. Потом успели прилететь сюда с „Северсталью“. Но сборная — особенная история», — рассказал он RT.
Полное интервью хоккеиста есть на сайте RT.
Ранее Коростелев вспомнил свой обмен из «Металлурга» в «Северсталь».
Казахстанский министр по ЧС прибыл в Актау
В Петербурге нашли останки убитого 20 лет назад журналиста
Секцию самбо открыли в селе Шарапово в Чехове
Еще 3 аварийных дома снесли в Красногорске
Концерт для раненых бойцов прошел в госпитале в Чехове
Лучшие народные дружины 2024 года определили в Подмосковье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте