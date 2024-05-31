Хоккеист Радулов отказался переходить в «Динамо» из-за зарплаты

Нападающий Александр Радулов отказался от контракта с московским хоккейным клубом «Динамо». По предварительной информации, его не устроила зарплата, сообщил сайт «Чемпионат».

Отмечается, что 37-летнему форварду предложили контракт с зарплатой 60 миллионов рублей плюс бонусы 20 миллионов рублей. Хоккеист отклонил этот вариант.

Как сообщил сайт «КП — Спорт», на условия бело-голубых согласился хоккеист Антон Слепышев, которого обменяли из ЦСКА.

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