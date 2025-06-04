Хоккеист Кирилл Танков временно покинул «Авангард»

Нападающий Кирилл Танков, выступавший за омский «Авангард», решил продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на генерального менеджера команды Алексея Сопина.
Несмотря на подписанный двухлетний контракт, спортсмен отправится в череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» для набора опыта.
«Кирилл талантливый перспективный нападающий, которому для развития нужна стабильная игровая практика. В Череповце он получит возможность проявить себя и понять требования, которые предъявляются игроку на уровне КХЛ», — отметил Сопин.
Это решение позволит ему вернуться в родную команду к сезону 2025/26, обогащенным новыми навыками и умениями.
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