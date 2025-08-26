Хоккеист Голдобин заявил, что рад переходу в СКА
Нападающий Николай Голдобин стал частью хоккейной команды из Петербурга СКА. Об этом сообщила Neva.Today.
По словам спортсмена, переход в новый клуб вызвал у него множество эмоций. Он заявил, что рад оказаться в команде под руководством Игоря Ларионова.
«Будем надеяться на лучшее. Почему контракт на три года? Хорошая команда», — отметил хоккеист.
В прошлом сезоне Голдобин выступал за «Спартак», но клуб поместил его в список отказов, после чего игрока забрал СКА.