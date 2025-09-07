Хоккеист Бабенко назвал форварда «Локомотива» Радулова спортсменом до мозга костей

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юрий Бабенко в интервью Metaratings.ru высказался о перспективах Александра Радулова в новом сезоне, назвав его главной заслугой нынешнего состава «Локомотива».

По мнению собеседника, форвард обладает сильным характером и желанием побеждать, что положительно влияет на атмосферу в команде. Бабенко также назвал Радулова спортсменом до мозга костей.

«Если все сложится нормально, он второй раз поведет за собой "Локомотив" к Кубку Гагарина. Он очень непростой человек, но его злость и спортивная наглость – большой пример для всех наших молодых игроков», – заметил Бабенко

Форвард продлил контракт с клубом еще на сезон, ожидается, что он продолжит демонстрировать высокие показатели, обеспечив «Локомотиву» борьбу за трофеи.