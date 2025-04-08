Хоккеист Арсений Грицюк сообщил об уходе из петербургского СКА

Призер Олимпийских игр в составе сборной России по хоккею Арсений Грицюк объявил о своем уходе из петербургского клуба СКА. Об этом написали «Известия» .

Спортсмен оставил эмоциональное сообщение своим болельщикам в социальных сетях, выразив благодарность за поддержку и назвав Петербург своим вторым домом.

В сезоне 2024/25 Грицюк провел за СКА 55 матчей регулярного чемпионата КХЛ, набрав 49 очков. Согласно информации издания «Спорт-Экспресс», его контракт с клубом истекает 31 мая, после чего ожидается подписание контракта новичка с американским клубом НХЛ «Нью-Джерси Девилз».