ХК «Трактор» подтвердил заключение контракта с новым главным тренером Корешковым

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» официально подтвердил назначение Евгения Корешкова на пост главного тренера. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу команды.

Контракт с 55-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2025/2026.

«На протяжении последней недели все болельщики „Трактора“ ждали назначения нового главного тренера. Сегодня мы рады объявить, что до конца нынешнего сезона им будет Евгений Корешков», — заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Корешков уже почти месяц работает с «Трактором». Сперва он был помощником Рафаэля Рише, который ушел в отставку с поста исполняющего обязанности главного тренера. Новый наставник активно участвует в тренировочном процессе и налаживает взаимодействие с хоккеистами.