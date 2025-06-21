ХК «Торпедо» сообщил о подписании контракта с нападающим Косолаповым

Нападающий Антон Косолапов пополнит ряды нижегородского ХК «Торпедо». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на публикацию клуба.

Известно, что 23-летний спортсмен заключил с командой двустороннее соглашение.

Форвард начал карьеру в системе московского «Динамо», где быстро занял лидерские позиции в молодежной команде, неоднократно становился капитаном и представлял юношеские сборные России на международных турнирах.