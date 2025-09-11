ХК «Торпедо» расторг контракт с защитником Щемеровым

Нижегородское «Торпедо» прекратило сотрудничество с защитником Александром Щемеровым. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Игрок не принял участие ни в одном официальном матче за команду, выступая по контракту, заключенному до 31 мая 2026 года. Решение о расторжении соглашения принято сторонами совместно.

Шемеров присоединился к «Торпедо» летом 2025 года, пройдя подготовительный этап перед началом сезона. Ранее защитник провел 261 игру в Континентальной хоккейной лиге, играя сначала за екатеринбургский «Автомобилист», а позже — за хабаровский «Амур».