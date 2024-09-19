ХК «Сент-Луис Блюз» сообщил о заключении пробного контракта с россиянином Александровым

Российский форвард Никита Александров и клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» заключили пробный контракт. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ХК.

Сейчас спортсмен находится в тренировочном лагере хоккейного клуба. Другие детали соглашения не приводятся.

Напомним, большую часть прошедшего сезона Александров провел за «Спрингфилд», фарм-клуб «Сент-Луиса».

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