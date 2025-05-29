ХК «Салават Юлаев» сообщил о продлении контракта с новичком Горшковым

Артем Горшков, доказавший свою эффективность в предыдущем сезоне КХЛ, продолжит карьеру в клубе «Салават Юлаев». Стороны заключили новое соглашение сроком на два года, сообщил Mkset.ru со ссылкой на данные ХК.
Прошедший чемпионат Континентальной хоккейной лиги запомнился яркой игрой 24-летнего спортсмена, дебютировавшего в элитном дивизионе и успевшего проявить себя в шести результативных матчах регулярного чемпионата.
Решение оставить новичка в команде свидетельствует о стратегии клуба развивать молодые таланты и укреплять основу коллектива вокруг перспективных игроков.
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