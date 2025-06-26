ХК «Авангард» сообщил о заключении контракта с экс-защитником СКА Войновым

Вячеслав Войнов, экс-защитник СКА и обладатель Кубка Гагарина, подписал соглашение с хоккейным клубом «Авангард». Договор со спортсменом рассчитан на один сезон, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу омской команды.

За время карьеры Войнов выступал за ряд известных команд. С 2015 по 2018 годы он защищал цвета СКА, завоевав с армейцами главный трофей КХЛ. После петербургского клуба он играл за московское «Динамо», казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо». В прошлом сезоне хоккеист провел 53 матча и набрал 23 (7+16) очка.