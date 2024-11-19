ХК «Авангард» подписал контракт с нападающим Маклаудом

Нападающий Майкл Маклауд до конца сезона будет выступать за хоккейный клуб «Авангард». Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу команды.

Нападающий Майкл Маклауд, которому уже исполнилось 26 лет, будет выступать под девятым номером.

Ранее он играл в НХЛ и в КХЛ. Спортсмен привлек внимание профессионального сообщества своей техникой и результативностью.