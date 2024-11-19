ХК «Авангард» подписал контракт с нападающим Маклаудом
Нападающий Майкл Маклауд до конца сезона будет выступать за хоккейный клуб «Авангард». Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу команды.
Нападающий Майкл Маклауд, которому уже исполнилось 26 лет, будет выступать под девятым номером.
Ранее он играл в НХЛ и в КХЛ. Спортсмен привлек внимание профессионального сообщества своей техникой и результативностью.
Ликсутов: производство лекарственных препаратов полного цикла наладят в Зеленограде
Досрочные президентские выборы в Абхазии могут провести 15 или 16 февраля
Российские военные нанесли удар по стратегически важному оборонному заводу под Сумами
Международный форум «Диалог о фейках 2.0» стартовал в Москве
Подмосковные строители восстановили дом на проспекте Ленина в Мариуполе
Пробки в Подмосковье составили 6 баллов утром 20 ноября
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте