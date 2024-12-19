Хавьер Паскуаль назвал плохую защиту причиной проигрыша «Зенита» УНИКСу

Главный тренер петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о причине поражения команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Об этом сообщила Neva.Today .

Как отметил специалист, поражение его команды произошло из-за 16 потерь и плохой защиты в переходе из атаки после потери мяча.

Эксперт считает, что две минуты во второй четверти и последние две минуты третьей «обесценили» всю предыдущую работу в других моментах матча. Также были четыре минуты, которые выглядели так, «будто произошел сбой», подытожил Паскуаль.