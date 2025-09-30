Хавбек «Спартака» Зорин сообщил, что полностью восстановился после травмы ахиллова сухожилия

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин в интервью сайту Metaratings.ru отметил полное восстановление после травмы ахиллова сухожилия и выразил удовлетворение победой над нижегородским клубом со счетом 3:0.

По словам футболиста, новая форма команды бренда Jоgel также получила положительные отзывы болельщиков. Зорин подчеркнул важность победы в предстоящем матче Кубка России против «Пари Нижний Новгород», заявив, что команда намерена занять первое место в группе. Матч состоится 1 октября в 18:00 по московскому времени.