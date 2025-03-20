Хавбек «Локомотива» Пиняев выбыл на три недели из-за травмы

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев не сможет выйти на поле в течение как минимум трех недель. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на представителей медицинского штаба команды.

Ожидается, что хавбек поправится к матчу против петербургского «Зенита», который запланирован на 5 апреля. Однако в клубе не хотят слишком быстро возвращать игрока в строй, чтобы он мог полностью восстановиться.

Ранее «Локомотив» лишился еще одного полузащитника — Дмитрия Баринова. Спортсмен тоже получил травму.