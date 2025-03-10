Губерниев: рекорд Дзюбы в ближайшее время может побить мальчик из Златоуста

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с изданием NEWS.ru выразил уверенность, что бомбардирский рекорд Артема Дзюбы в ближайшее время может побить девятилетний мальчик из Златоуста. По его мнению, растет новый Лионель Месси.

«Есть паренек под Златоустом, зовут Ванька Иванов. Ему сейчас девять лет, он подрастет и побьет [рекорд Дзюбы]. Ванька красавец. Просто наблюдаю за техникой — Месси растет», — заявил телеведущий.

Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив гол во время матча Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов». Он обошел Александра Кержакова, на счету которого 233 мяча.

За свою карьеру Дзюба выступал за несколько футбольных клубов, включая московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив». Также он играл за сборную России, где забил 30 голов.