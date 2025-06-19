Гонка на выносливость в Москве: REC*. Гран-При на Moscow Raceway
28 июня на автодроме Moscow Raceway пройдёт второй этап кольцевых автогонок на выносливость — REC. Гран-При. На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.
Российская серия гонок на выносливость — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны, где испытанию на выносливость подвергаются, как и пилоты, так и гоночная техника.
Гран-При — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: 4х часовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта.
А также доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полёты на вертолёте, вкусная еда и многое другое. Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.
Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника — эмоции, по которым мы все так скучали! Гарантируем: REC. Гран-При запомнится вам надолго!
Начало мероприятия — в 14:30 в субботу.
Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.
Подробности на сайте www.superrace.ru
Возрастное ограничение: 0+.
*Russian Endurance Challenge — Российская серия гонок на выносливость
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