Гонка на выносливость снова в Москве: REC на «Moscow Raceway»!

Moscow Raceway
Фото: Moscow Raceway

8 сентября на автодроме «Moscow Raceway» пройдет четвертый этап сезона кольцевых автогонок на выносливость — REC*. На территории автодрома состоится гоночный праздник, который подарит всем гостям отдых, полный незабываемых эмоций и соревновательных страстей.

Российская серия гонок на выносливость — чемпионат, состоящий из пяти этапов, который проходит на лучших автодромах страны. Испытанию на выносливость подвергаются как пилоты, так и гоночная техника.

Гран-при — это настоящий праздник для всей семьи. Развлечения по вкусу найдут и взрослые, и дети. В спортивной программе: 4-часовая гонка на выносливость со звездами российского автоспорта.

Также гостей ждет доступ в технический парк участников (паддок), дрифт, гоночное такси, экскурсии в боксы команд, детский автослалом, полеты на вертолете, вкусная еда и многое другое.

Познакомиться с суперкарами еще ближе можно будет во время прогулки по пит-лейн и по стартовой прямой гоночного трека во время предстартовой процедуры.

Увлекательная борьба на трассе и уникальная гоночная техника — эмоции, которые мы все так любим! Гарантируем: REC* запомнится вам надолго!

Начало мероприятия — в 12:30 в воскресенье!

Детям до 7 лет в сопровождении взрослых вход бесплатный.

Категория 0+.

Подробная информация на сайте: www.superrace.ru

(Организатор мероприятия Индивидуальный Предприниматель Никаноров Вячеслав Юрьевич, ОГРНИП 324774600117436)

*Russian Endurance Challenge — российская серия гонок на выносливость

Реклама. ИП Никанорова М.С.

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