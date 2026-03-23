Голкипер «Локомотива» Митрюшкин оценил шансы команды на золото РПЛ

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин после уверенной победы над «Акроном» со счетом 5:1 в 22-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в беседе с Metaratings.ru оценил шансы команды в борьбе за чемпионство.

«Шансы на чемпионство? Не будем делать громких заявлений. Двигаемся от игры к игре. Было важно победить «Акрон». Теперь будет пауза, а потом важный матч со «Спартаком», — отметил капитан «Локомотива».

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар» (49 очков), следом идет «Зенит» (48), а «Локомотив» занимает третью строчку с 44 баллами. Встреча со «Спартаком» состоится 5 апреля в 19:30 по московскому времени.