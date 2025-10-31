Голкипер Коновалов договорился с ХК «Салават Юлаев» о подписании контракта

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» достиг договоренности с голкипером Ильей Коноваловым о заключении контракта, сообщило издание «Спорт-Экспресс» .

Контракт рассчитан до окончания текущего сезона, и Коновалов будет играть в дуэте с Семеном Вязовым, написал KP.RU.

Переход Коновалова в «Салават Юлаев» создает предпосылки для изменения состава вратарского корпуса, что ставит под сомнение дальнейшее пребывание в клубе действующего голкипера Александра Самонова.

В минувшем сезоне Коновалов играл за клуб «Адмирал», приняв участие в 18 матчах чемпионата КХЛ 2024/25. Его игровые показатели составили 89,55 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 3,36. Ранее вратарь выступал за клубы «Динамо» и «Локомотив» из Москвы.