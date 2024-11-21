Главу ФСБР Мамиашвили переизбрали на новый президентский срок

Президентом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) вновь стал Михаил Мамиашвили. Действующий глава организации был единственным кандидатом на высокопоставленную должность, сообщает RT со ссылкой на официальных представителей ФСБР.
Отчетно‑выборная конференция состоялась 21 ноября в Москве. В ней приняли участие делегаты 78 региональных федераций.
Мамиашвили переизбрали на пост президента ФСБР единогласным решением. Отмечается, что 61-летний функционер занимает эту должность уже шестой раз, начиная с 1997 года.
Получили что хотели. Медведев показал всему миру удар «Орешником» по Южмашу
Более 20 беспилотников сбили над тремя регионами России за ночь
Один человек погиб в массовом ДТП на МКАД
Песков заявил, что российским военным предстоит выйти на границы ДНР
«Стали рабами». В Раде обвинили Зеленского в обмане бойцов ВСУ
Навка показала вдовца Заворотнюк в новом образе на льду
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте