Главный тренер «Зенита» Семак: в матче против «Краснодара» необходима победа

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью газете «Петербургский дневник» поделился ожиданиями перед матчем с «Краснодаром», который пройдет 13 апреля на стадионе «Газпром Арена».

Он отметил, что игра обещает быть важной, ведь петербуржцы будут бороться за титул с лидером чемпионата.

Сейчас «Краснодар» опережает «Зенит» на пять очков. В прошлом сезоне «быки» впервые стали серебряными призерами, а «Зенит» выиграл золотые медали, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Семак подчеркнул, что игра будет из категории тех, в которых необходимо побеждать. Он рассказал о ротации состава, проблемах с атакой и нестабильной игре некоторых футболистов. Главный тренер добавил, что уход Клаудиньо повлиял на команду.

Также Семак отметил гол Александра Соболева в последнем матче и выразил надежду, что это придаст игроку уверенности. На трибунах ожидается около 50 тысяч зрителей.