Главный тренер дортмундской «Боруссии» Терзич заявил об отставке
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич заявил, что хочет уйти в отставку. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Отмечается, что 41-летний наставник команды подал заявление об уходе накануне, 12 июня. О причинах, толкнувших его на этот шаг, пока ничего не известно.
Отмечается, что руководство клуба созвало экстренное заседания после полученного от Терзича прошения.
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