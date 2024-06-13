Главный тренер дортмундской «Боруссии» Терзич заявил об отставке

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич заявил, что хочет уйти в отставку. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Отмечается, что 41-летний наставник команды подал заявление об уходе накануне, 12 июня. О причинах, толкнувших его на этот шаг, пока ничего не известно.

Отмечается, что руководство клуба созвало экстренное заседания после полученного от Терзича прошения.