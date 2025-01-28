Гимнастка Батыршина рассказала, что операция Крамаренко могла пойти не по плану

Гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр 1996 года в Атланте Яна Батыршина в беседе с NEWS.ru рассказала подробности операции у Лалы Крамаренко.

По ее словам, хирургическое вмешательство могло пройти не так, как изначально планировалось, из-за чего спортсменка все еще восстанавливается.

«Обычно после резекции мениска через месяц-полтора-два начинают приступать к тренировкам. Но пока от Лалы не наблюдается активности. Здесь все индивидуально», — сказала спортсменка.

Батыршина отметила, что она перенесла операцию по резекции мениска год назад и до сих пор сталкивается с трудностями в процессе восстановления. Как заметила собеседница, все зависит от врачей, реабилитации, изначальной формы мениска и прочих обстоятельств.

Ранее главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что Лале Крамаренко удалили здоровый мениск.