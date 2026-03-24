Гильермо Абаскаль покинул пост главного тренера «Атлетико Сан-Луис»

На официальном сайте футбольного клуба «Атлетико Сан-Луис» появилась информация об уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом написал TheRussianNews.ru .

Гильермо Абаскаль возглавил «Атлетико Сан-Луис» 30 мая 2025 года. Однако команда показывает невысокие результаты: занимает 15-е место в чемпионате Мексики, где всего участвуют 18 команд. За последние шесть матчей «Атлетико Сан-Луис» одержал лишь одну победу.

Ранее испанский специалист руководил московским «Спартаком», с июня 2022 года до апреля 2024 года. Под его руководством «красно-белые» завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне 2022/23.