Генменеджер «Авангарда» Сопин допустил возвращение Маклауда

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал перспективы возвращения канадского нападающего Майкла Маклауда в команду. Об этом сообщил «Чемпионат».
Напомним, зимой 2025 года игрок покинул «Авангард» ввиду судебного разбирательства в Канаде, где его обвинили в групповом изнасиловании. Спустя некоторое время суд вынес оправдательный приговор.
Сейчас представители игрока проводят активные переговоры с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги, а также рассматривается возможность повторного контракта с «Авангардом». Сопин допустил возобновление сотрудничества с иностранцем, добавил «Город55».
Преподаватель русского языка на Аляске не сдержала слез в день визита Путина
Польша пообещала помогать Зеленскому, но оставила решение о мире за ним
«Очень слаб». Карл III обзавелся тростью и бутылкой
Гигантская «черная метка» появилась в Каспийском море
Священник рассказал, какие иконы Путин привез на Аляску
Стало известно, какую страну упоминали на саммите как гарант безопасности Украины
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте