Генменеджер «Авангарда» Сопин допустил возвращение Маклауда

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин прокомментировал перспективы возвращения канадского нападающего Майкла Маклауда в команду. Об этом сообщил « Чемпионат ».

Напомним, зимой 2025 года игрок покинул «Авангард» ввиду судебного разбирательства в Канаде, где его обвинили в групповом изнасиловании. Спустя некоторое время суд вынес оправдательный приговор.

Сейчас представители игрока проводят активные переговоры с несколькими клубами Национальной хоккейной лиги, а также рассматривается возможность повторного контракта с «Авангардом». Сопин допустил возобновление сотрудничества с иностранцем, добавил «Город55».