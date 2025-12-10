Гендиректор «Спартака» Некрасов назвал клуб самым популярным в Восточной Европе

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал команду самой популярной в России и Восточной Европе. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам представителя ФК, бренд «Спартака» известен повсеместно, а игроки регулярно ощущают поддержку болельщиков в разных городах.

«Не совсем понимаю, кто идет близко к нам (по популярности — прим. ред.)», — отметил Некрасов.

Согласно исследованию, опубликованному «Спорт-Экспрессом» в 2025 году, столичный клуб признали самым популярным в России. Москвичи набрали 54% голосов.