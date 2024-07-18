Гендиректор «Спартака» Малышев опроверг слухи о трансфере Соболева

Руководство ФК «Спартак» не ведет никаких переговорах о трансфере нападающего Александра Соболева. Об этом сообщил RT со ссылкой на слова гендиректора команды Олега Малышева.

Он подчеркнул, что клуб не получал никаких предложение по Соболеву, поэтому игрок продолжает числиться и тренироваться в составе «Спартака».

Напомним, контракт футболиста с московской командой рассчитан до 2026 года.