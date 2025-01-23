Гендиректор РУСАДА Логинова: санкциям не удалось парализовать российский спорт

Ассоциация «Российское антидопинговое агентство „РУСАДА“» объявила о подписании соглашений с антидопинговыми лабораториями Кубы и Турции для тестирования проб российских атлетов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Гендиректор РУСАДА Вероника Логинова в разговоре с журналистами подчеркнула, что санкциям, которые были введены со стороны международного антидопингового агентства, не удалось парализовать российский спорт.

«Пробы крови, которые мы отбираем на территории Российской Федерации, мы довозим сами», — сказала она.

Логинова также уточнила, что процедура давно отработана и регламентирована нормами и правилами.