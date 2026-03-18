Гендир «Торпедо» Забуга заявил, что команда могла бы стабильнее выступать в регулярном чемпионате
Генеральный директор нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Евгений Забуга подвел итоги регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщил «РБ Спорт».
По мнению представителя ХК, сезон для команды в целом сложился удачно — «Торпедо» гарантировало себе участие в плей-офф примерно за месяц до окончания регулярного чемпионата. Однако Забуга отметил, что клуб не может быть полностью доволен текущими результатами, поскольку команда могла бы выступить стабильнее и претендовать на более высокое место.
Он также напомнил, что в межсезонье состав команды обновился примерно наполовину, и новым игрокам потребовалось время, чтобы привыкнуть к требованиям и стилю игры, добавило НИА «Нижний Новгород».