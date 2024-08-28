Геймеры нашли в игре отсылку на героя спецоперации

Игроки Tarkov рассказали об отсылке на героя СВО с позывным Струна

Фото: РИА «Новости»

Отсылку на героя специальной военной операции с позывным Струна обнаружили в компьютерной игре Tarkov. Об этом сообщил Telegram-канал «Бладсикер 2.0».

По словам игроков, после введения нового патча в игру добавили красный рюкзак.

«Геймеры заметили сходство с рюкзаком, который носил наш прославленный морской пехотинец и участник СВО с позывным Струна», — говорится в сообщении.

Ветерана спецоперации Владислава Головина удостоили званием Героя России. Он присоединился к кадровой программе для участников СВО «Время героев».

В июле школьники Подмосковья приняли участие в мероприятии с участием Головина. Встречу организовали в рамках акции «Служу Отечеству»

Владислав Головин стал участником спецоперации с первых дней ее проведения. Он был командиром десантно-штурмового подразделения и освобождал Мариуполь от украинских боевиков. Летом 2022 года он подорвался на мине, получив тяжелое ранение.

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