Футбольный матч «сборной России» и «сборной мира» начался с минуты молчания

В воскресенье в Лужниках стартовал товарищеский футбольный матч между «сборной России», в которую вошли представители власти, и «сборной мира» с дипломатами дружественных стран. Игра началась с минуты молчания в память о погибших при крушении поезда в Брянской области. Об этом сообщило РИА «Новости».