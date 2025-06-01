Футбольный матч «сборной России» и «сборной мира» начался с минуты молчания
В воскресенье в Лужниках стартовал товарищеский футбольный матч между «сборной России», в которую вошли представители власти, и «сборной мира» с дипломатами дружественных стран. Игра началась с минуты молчания в память о погибших при крушении поезда в Брянской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
В сборную мира вошли сотрудники посольств из Венесуэлы, Казахстана, Бразилии, Мексики, Ливии, Вьетнама, Эквадора, Туниса, Белоруссии, Узбекистана и Уругвая.
Матч проходит в классическом формате: два тайма, без дополнительного времени и пенальти.
Голкипер Матвей Сафонов в дебютном сезоне в составе «Пари-Сен Жермен» стал пятым российским футболистом, выигравшем Лигу чемпионов. Французский клуб уничтожил миланский «Интер» с разгромным счетом 5:0.