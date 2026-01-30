Футбольный клуб «Ижевск» получит место в профессиональной лиге

Власти Удмуртии утвердили решение о вступлении футбольного клуба «Ижевск» в профессиональную лигу. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Тимур Меджитов, его слова привел сайт izhlife.ru .

«На заседании Попечительского совета согласовали выход клуба в ФНЛ-2 Дивизион «Б», — написал он в своем Телеграм-канале.

Большая часть игроков команды — воспитанники республиканской школы футбола. Сейчас коллектив готовится к новому сезону в Ижевске, а в феврале отправится на сборы в Краснодарский край.

Финансирование клуба планируется сохранить в пропорции 50/50 между бюджетом и спонсорами. Первые матчи нового сезона запланированы на весну. Расписание игр будет утверждено после того, как все клубы лиги пройдут аккредитацию.

ФК «Ижевск» является правопреемником ФК «Зенит-Ижевск», который покинул Профессиональную футбольную лигу в 2024 году. Тогда заявлялось о намерении перезагрузить команду и вернуться в число профессиональных клубов в течение трех лет.