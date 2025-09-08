Футболисты пермского «Амкара» проиграли дзержинскому «Химику»

Пермский футбольный клуб «Амкар» потерпел поражение от команды «Химик» из Дзержинска со счетом 1:2. Матч посетили более трех тысяч зрителей, сообщил сайт properm.ru .

Игра состоялась 7 сентября на домашней арене стадиона «Звезда». После матча «Амкар» расположился на втором месте турнирной таблицы LEON Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизион Б» группы 4, набрав 45 баллов.

Лидирует в группе тот же «Химик», имеющий преимущество в шесть очков (51 балл). Согласно данным клуба, трибуны заполнили более трех тысяч поклонников футбола. Ближайший поединок «Амкар» проведет 14 сентября в Новотроицке против ФК «Носта».